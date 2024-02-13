مسابقة طائر السعيدة 2024 على قناة السعيدة اليمنية (رابط الاشتراك وموعد عرضها)

تعتبر مسابقة طائر السعيدة من أبرز البرامج التلفزيونية التي تحظى بشعبية كبيرة في اليمن، يتابع الملايين من المشاهدين اليمنيين المسابقة بشغف كل عام، وينتظرون بفارغ الصبر عودتها، وهم الآن على موعد مع موسم جديد من مسابقة طائر السعيدة لعام 2024 تقديم الإعلامية الشهيرة مايا العبسي، تابع معنا عبر موقع البديل حيث نوفر لك رابط التسجيل في مسابقة طائر السعيدة 2024 والخطوات اللازمة للاشتراك، وموعد عرض البرنامج والقنوات الناقلة.

رابط التسجيل في مسابقة طائر السعيدة 2024

للمشاركة في مسابقة طائر السعيدة، يجب على الراغبين في الاشتراك اتباع الخطوات التالية:

زيارة رابط المسابقة التالي: alsaeedah-tv.

إدخال الاسم الكامل ورقم الهاتف.

تحديد اسم المحافظة.

النقر على “اشتراك”.

ادخل إجابة السؤال بشكل صحيح وارسلها للمراجعة

سيتم طرح الأسئلة خلال شهر رمضان، وسيتم التواصل مع الفائزين عبر رقم الهاتف المسجل، الفائزين سيحصلون على جوائز قيمة تتضمن مبالغ نقدية.

موعد عرض مسابقة طائر السعيدة 2024 والقنوات الناقلة

تم تحديد مواعيد عرض مسابقة “طائر السعيدة” في شهر رمضان حيث ستعرض الحلقات يومياً على فضائية السعيدة اليمنية في الساعة 10 مساءً، وتعاد الحلقات في الساعات الأخرى ليوم التالي، كما سيكون هناك إعادات أخرى للبرنامج خلال النهار، وفيما يلي تردد قناة السعيدة اليمنية الناقلة للمسابقة: