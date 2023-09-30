مباراة الرائد والأخدود الآن دوري روشن السعودي 2023

انطلقت مباراة الرائد والأخدود مباشر الآن في دوري روشن السعودي 2023 الجولة الثامنة، وسوف نوفر لكم تغطية كاملة ونتيجة المباراة والأهداف المسجلة بمجرد انتهائها، حيث تترقب جماهير كرة القدم السعودية بفارغ الصبر وتوترٍ ممتزج بالحماس، المباراة المرتقبة التي ستجمع بين فريقي الأخدود والرائد في الجولة الثامنة من دوري روشن السعودي للمحترفين، وسوف نعرض لكم عبر موقع البديل موعد مباراة الرائد والأخدود والقنوات الناقلة وكيفية مشاهدة البث المباشر.

موعد مباراة الرائد والأخدود

في مساء اليوم السبت الموافق 30 سبتمبر 2023، ستشهد مدينة الأخدود مواجهة قوية حيث يحل الفريق الأتخدود ضيفًا على الرائد على ملعبه الخاص (مدينة الملك عبد الله الرياضية). وسوف تنطلق المباراة في تمام الساعة السادسة مساءً، وذلك بتوقيت كل من السعودية ومصر، أما في الإمارات فتنطلق المباراة في السابعة مساءً.

وتعد هذه المباراة من الأحداث المهمة في الجولة الثامنة من دوري روشن السعودي للمحترفين. يتقاسم الفريقان نفس عدد النقاط في الجدول، لذلك ستكون المباراة فرصة حاسمة لكلا الفريقين لتحقيق الفوز وتعزيز موقعهما في الترتيب العام للدوري والابتعاد عن الأقصاء.

القنوات الناقلة لمباراة الرائد والأخدود

وتبث المباراة على قناة SSC Extra HD2 بتعليق أحمد النفيسة، وقناة SSC SD2 بتعليق عبدالعزيز الزيد. حيث تعتبر قنوات اس اس سي هي الوحيدة الحاصلة على حقوق بث دوري روشن السعودي داخل المملكة وخارجها.

ترتيب الرائد والأخدود في الدوري السعودي

الفريق المركز النقاط الاهداف المسجلة الاهداف المستقبلة الأخدود 15 4 3 8 الرائد 16 4 5 13

كيف أشاهد مباراة الرائد والأخدود بث مباشر؟

يمكنك مشاهدة البث المباشر لمباراة الرائد والأخدود في الجولة رقم 8 من دوري روشن السعودي عبر تطبيق شاهد VIP ويمكنك متابعة أحداث المباراة خلال الشوط الأول والشوط الثاني بجودة عالية وبدون تقطيع من خلاله.

في الختام تعرفنا على كافة التفاصيل حول مشاهدة مباراة الرائد والأخدود بث مباشر وكيف يمكن ذلك، كما تعرفنا على القنوات الناقلة للمباراة وتوقيتها في الدول العربية المختلفة.