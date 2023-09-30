مباراة مانشستر يونايتد وكريستال بالاس الآن الدوري الإنجليزي الممتاز 2023

بدأت الآن مباراة مانشستر يونايتد وكريستال بالاس مباشر الآن الدوري الإنجليزي الممتاز 2023 حيث تستضيف مدينة مانشستر الإنجليزية مباراة كرة القدم المرتقبة بين فريقي مانشستر يونايتد وكريستال بالاس في الدوري الإنجليزي الممتاز 2023-2024. وتعتبر هذه المباراة من أهم المباريات في الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث يتنافس الفريقان على الصدارة والفوز باللقب.

موعد مباراة مانشستر يونايتد وكريستال بالاس

تقام المباراة بين مانشستر يونايتد وكريستال بالاس يوم السبت الموافق 30 سبتمبر 2023، على ملعب أولد ترافورد في مدينة مانشستر الإنجليزية، وتنطلق في تمام الخامسة عصرًا بتوقيت السعودية ومصر.

القنوات الناقلة لمباراة مانشستر يونايتد وكريستال بالاس

ستتم إذاعة مباراة مانشستر يونايتد وكريستال بالاس على قناة beIN SPORTS 6 بصوت المعلق عامر الخوذيري. ويمكن مشاهدة القناة على التردد التالي:

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 12245

الاستقطاب: عمودي

معدل الترميز: 27500

كيف أشاهد مانشستر يونايتد وكريستال بالاس بث مباشر؟

ستتم إذاعة مباراة مانشستر يونايتد وكريستال بالاس بشكل حصري على شاهد VIP وتطبيق تود. ويمكن الاشتراك في شاهد VIP عبر الموقع الرسمي للخدمة، فيما يمكن تحميل تطبيق تود على الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية.

التشكيل المتوقع للفريقين

يبدأ فريق مانشستر يونايتد المباراة بالتشكيل الرسمي التالي:

المرمي: أونانا

الدفاع: ليندلوف – دالوت – مرابط – فاران.

خط الوسط: ماونت – كاسيميرو – برونو

الهجوم: هويلاند – راشفورد – بيليستري.

ويبدأ فريق كريستال بالاس المباراة بالتشكيل التالي:

المرمى: جونستون.

الدفاع: جويهي – وارد – ميتشيل – أندرسين.

الوسط: هيوز – دوكوري – أيو.

الهجوم: شلوب – إيزي – ماتيتا.

تعد مباراة مانشستر يونايتد وكريستال بالاس من أهم المباريات في الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث يتنافس الفريقان على الصدارة والفوز باللقب. ويمكن مشاهدة المباراة على قناة beIN SPORTS 6 بصوت المعلق عامر الخوذيري، أو بشكل حصري على شاهد VIP وتطبيق تود.