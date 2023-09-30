مباراة الفتح والوحدة الآن دوري روشن السعودي 2023

دقائق قليلة وتبدأ مباراة الفتح والوحدة مباشر الآن وذلك ضمن منافسات الجولة الـ8 في دوري روشن السعودي 2023-2024، حيث ستقام مباراة بين نادي الفتح ونادي الوحدة السعودي في ملعب استاد الأمير عبدالله بن جلوي في مدينة الإحساء السعودية. تأتي هذه المواجهة ضمن الجولة الثامنة من دوري الدرجة الممتازة السعودي لكرة القدم.

موعد مباراة الفتح والوحدة

سيتم بدء مباراة الفتح مع نظيره الوحدة السعودي ليوم في الساعة 6:00 PM بتوقيت السعودية ومصر، إما في الإمارات وعمان فتبدأ المبااراة في الـ 7:00 Pm.

من المتوقع أن تكون المباراة مثيرة ومتكافئة بين الفريقين، حيث يتشابه مستواهما في هذا الموسم من الدوري السعودي. سيدخل الفريقان هذا اللقاء بأهداف واضحة لتحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث، وذلك لتعزيز مركزهما في جدول ترتيب الدوري السعودي الممتاز.

القنوات الناقلة لمباراة الفتح والوحدة

ستتم بث المباراة بشكل خاص عبر قناة SSC Extra HD1 بتعليق راشد الدوسري، وسيتم أيضًا بثها عبر قناة SSC SD1 بصوت المعلق الرياضي عبدالإله العمري. حيث ستتاح مشاهدة مباراة الفتح مع الوحدة فقط عبر شاشة قنوات SSC السعودية الرياضية. والتي تمتلك حقوق بث مباريات دوري روشن السعودي بشكل مباشر داخل المملكة وخارجها.

كيف أشاهد مباراة الفتح والوحدة بث مباشر؟

يمكنك مشاهدة مباراة الفتح ضد الوحدة عبر تطبيق شاهد VIP الذي يتيح لك مشاهدة قناة SSC Sports HD مباشر عبر الإنترنت.

ترتيب فريق الفتح والوحدة

الفريق الترتيب النقاط المباريات الفوز التعادل الهزيمة الأهداف المسجلة الأهداف المستقبلة الفتح 8 11 7 3 2 2 15 13 الوحدة 7 12 7 4 0 3 15 11

في الختام تعرفنا على موعد مباراة الفتح والوحدة والقنوات الناقلة كما عرضنا لكم كيفية مشاهدة البث المباشر للمباراة على الإنترنت، وترتيب الفريقين في الدوري السعودي.