مباراة الكويت وسوريا الآن قناة أبوظبي الرياضية AD Sport “وديات المنتخبات”

تعد مباراة منتخب سوريا والكويت الودية فرصة هامة لكلا المنتخبين لتأكيد قوتهما وتطوير أدائهما قبل المنافسات الرسمية. وتقام المباراة في ملعب الشرطة في الكويت، وستبدأ في تمام الساعة 19:00 بتوقيت سوريا والكويت والسعودية، والساعة 20:00 بتوقيت الإمارات.

مباراة الكويت وسوريا الآن

تبدأ بعد قليل مباراة الكويت وسوريا مباشر وفيما يتعلق بتشكيلة المنتخبين المتوقعة، يتوقع أن يتكون المنتخب الكويتي من لاعبين محترفين مخضرمين مثل عبد الرحمن كامل في حراسة المرمى، وفهد الهاجري وحسن حمدان وحمد الحربي ومشاري العنزي في خط الدفاع، وسلطان العنزي وأحمد الدفيري وبدر طارق علي في خط الوسط، ومحمود دهم وشبيب الخالدي وعيد الرشيدي في خط الهجوم.

أما المنتخب السوري المتوقع، فمن المتوقع أن يشارك فيه حراسة المرمى إبراهيم علمة، وفي خط الدفاع عبد الرحمن ويس ومؤيد الخولي وعمر الميداني وخالد الكردغلي، وفي خط الوسط محمود المواس وطاهر كرومة ومحمد عثمان ومحمود المرمور، وفي خط الهجوم عمر السومة وياسين ساميا.

مشاهدة مباراة الكويت وسوريا بث مباشر

يمكنك مشاهدة بث مباشر مباراة الكويت وسوريا من خلال البث المباشر التي توفره قنوات ابوظبي الرياضية، أو من خلال قناة اليوتيوب دبي والكويت الرياضية بشكل مجاني، بإمكانك أيضًا مشاهدة المباراة عبر مواقع البث المباشر على الانترنت.

سيتم نقل المباراة عبر عدة قنوات رياضية عربية، ومن بينها قناة الكويت الرياضية، وأبوظبي الرياضية، ودبي الرياضية، حيث ستقوم هذه القنوات بتغطية شاملة للمباراة.

تأتي هذه المباراة في إطار استعدادات المنتخبين للتصفيات المؤهلة لكأس العالم، وسيسعى كل منتخب لتحقيق الانتصار وتعزيز ثقته قبل المنافسات القادمة.