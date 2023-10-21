مباراة الحزم والرائد الآن قناة SSC Extra HD2 دوري روشن السعودي 2023-24 “الجولة 10”

تشهد الجولة العاشرة من دوري روشن السعودي لكرة القدم مباراة مثيرة بين فريقي الحزم والرائد. ستقام هذه المباراة المرتقبة في ملعب نادي الحزم في مدينة الرس، في يوم السبت الموافق 21 أكتوبر 2023. ستكون هذه المباراة فرصة للفريقين للتنافس على النقاط الثلاث والتقدم في جدول الترتيب، وسنرى من سيتمكن من الظفر بالفوز في هذا الاجتماع المرتقب.

موعد مباراة الحزم والرائد

ستقام مباراة الحزم والرائد في الجولة العاشرة من دوري روشن السعودي يوم السبت الموافق 21 أكتوبر 2023. ومن المقرر أن تبدأ المباراة في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية ومصر، والسابعة مساءً بتوقيت الإمارات.

القنوات الناقلة لمباراة الحزم والرائد

سيتم نقل مباراة الحزم والرائد على العديد من القنوات الرياضية. ومن بين هذه القنوات ستكون “SSC Extra HD2″ بتعليق خالد المديفر، و”SSC Extra SD2” بتعليق أحمد النفيسة. ستتيح هذه القنوات للمشجعين متابعة اللقاء بتفاصيله وتحليلاته الشيقة.

مشاهدة مباراة الحزم والرائد بث مباشر

إذا كنت ترغب في متابعة المباراة مباشرة، يمكنك الاستفادة من خيارات عديدة. يُمكنك مشاهدة البث المباشر للمباراة عبر خدمة “شاهد VIP”، ويتاح أيضًا بث مباشر للمباراة على منصات مثل يوتيوب وتويتر وفيسبوك. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك مشاهدة البث المباشر على منصات مثل “يلا شوت” و”يلا لايف” و”كورة لايف” و”سوريا لايف” و”الأسطورة لبث المباريات”. هذه الخيارات توفر لك فرصة متابعة المباراة بسهولة ومن أي مكان ترغب فيه.

مباراة الحزم والرائد في الجولة العاشرة من دوري روشن السعودي تعد فرصة حقيقية لكلا الفريقين لتحقيق الفوز وتحسين موقعهم في جدول الترتيب. ستكون المباراة محط أنظار عشاق الكرة السعودية، حيث ستتواجه قوتين متكافئتين في ساحة الملعب. لن يفوت عشاق كرة القدم هذا اللقاء المثير والمشوق.