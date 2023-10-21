مباراة الشباب والطائي الآن قناة SSC HD1 دوري روشن السعودي 2023-24

تقام بعد دقائق قليلة مباراة الشباب والطائي مباشر الآن على قناة SSC HD1 دوري روشن السعودي 2023-24 حيث يستضيف ملعب ستاد الأمير خالد بن سلطان بنادي الشباب اللقاء الذي سيجمع بين فريق الشباب ونظيره الطائي في إطار منافسات الجولة العاشرة من دوري السعودي للمحترفين، “دوري روشن” للموسم 2023/2024.

موعد مباراة الشباب والطائي

تقام مباراة الشاب ضد الطائي اليوم السبت والذي يوافق تاريخ 21 أكتوبر 2023، وذلك في تمام الساعة 9:00 pm بتوقيت المملكة العربية السعودية ومصر، بينما تبدأ في تمام الساعة 10:00 بتوقيت أبوظبي الإمارات.

يسعى فريق الشباب إلى تحقيق الفوز في هذه المباراة المهمة وحصد الثلاث نقاط التي ستساهم في الخروج من الأزمة التي يمر بها منذ بداية الموسم الحالي. يعول الشباب على عاملي الأرض والجماهير لدعمه في تحقيق هذا الهدف.

القنوات الناقلة لمباراة الشباب والطائي

سيتم نقل مباراة الطائي والشباب عبر قنوات SSC السعودية، الناقل الحصري والوحيد لمسابقات الدوري السعودي، وتذاع المباراة مباشر على قناة SSC Sports HD1 بتعليق عبدالله الغامدي و الشريف، ويمكنك مشاهدتها أيضًا على قناة SSC Extra SD1 بتعليق فهد عريشي.

مشاهدة مباراة الشباب والطائي بث مباشر

شاهد الآن بث مباراة الشباب والطائي على SSC Extra 1، او قناة SSC Sports HD1 وذلك من خلال الإشتراك في شاهد VIP، أو يمكنك متابعة المباراة عبر مواقع البث المباشر مثل:

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يلا شوت.

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تشكيل الشباب المتوقع

من المتوقع أن يتكون تشكيل الشباب المتوقع في هذه المباراة من اللاعبين التاليين:

المرمى: كيم جيو.

الدفاع: سانتوس، متعب الحربي، فواز الصقور، حسان تمبكتي.

الوسط: جوانكا، آرون، إيفر بانيجا، هتان باهبري، كريتشوفياك.

الهجوم: كارلوس جونيور.

ترتيب نادي الشباب والطائي

يحتل الشباب المركز الـ11 في جدول الترتيب برصيد 9 نقاط، بعد خوضه 9 مباريات، فاز في مباراتين، تعادل في 3 مباريات، وخسر في 4 مباريات.

بالنسبة لفريق الطائي، يحتل المركز الـ15 في جدول الترتيب برصيد 7 نقاط، بعد خوضه 9 مباريات، فاز في مباراتين، تعادل في مباراة واحدة، وخسر في 6 مباريات.