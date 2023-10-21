مباراة الزمالك وسموحة الآن قناة أون تايم سبورت On Time Sports 1 “الدوري المصري الممتاز 2023-24”

شاهد الآن مباراة الزمالك وسموحة بث مباشر قناة أون تايم سبورت On Time Sports 1 “الدوري المصري الممتاز 2023-24” حيث يستعد الزمالك لمواجهة فريق سموحة في الجولة الرابعة من الدوري المصري للموسم الجديد 2023-2024. ستقام المباراة في السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب استاد القاهرة الدولي.

موعد مباراة الزمالك وسموحة

ستشهد اليوم مباراة مثيرة بين فريقي الزمالك وسموحة في إطار الجولة الرابعة من دوري النيل لكرة القدم. يوم الـ21 من أكتوبر 2023 هو الموعد المحدد لهذه المباراة المهمة. ستقام المباراة في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة على أرضية ستاد القاهرة الدولي.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وسموحة

سيتم نقل المباراة عبر قناة أون تايم سبورتس، التي ستقدم تغطية شاملة للمباراة، بما في ذلك استوديو تحليل يضم نجوم كرة القدم المصرية.

نجح فريق الزمالك بقيادة المدرب الكولومبي أوسوريو في تحقيق فوز مهم على البنك الأهلي في المباراة الأخيرة بالدوري المصري. وسجل شيكابالا هدف الفوز في الدقيقة الـ90 من الوقت الأصلي بتسديدة قوية، مما منح الزمالك أول انتصار له في الموسم الجاري ورفع رصيده إلى 5 نقاط، محتلًا المركز السابع في جدول ترتيب الدوري المصري.

مشاهدة مباراة الزمالك وسموحة بث مباشر

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الاسطورة لبث المباريات

يسعى الزمالك لاستعادة لقب الدوري المصري، حيث بدأ الموسم بالتعادل مع بيراميدز والمقاولون العرب، قبل أن يحقق الفوز الهام على البنك الأهلي. يسعى الفريق للتنافس مع بيراميدز واستعادة اللقب الذي غاب عنه في الموسمين الماضيين لصالح الأهلي.

في الموسم الماضي، حل الزمالك في المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري، بينما حل فيوتشر في المركز الرابع. يتطلع الزمالك لتحسين أدائه وتحقيق نتائج إيجابية في الموسم الحالي.