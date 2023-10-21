مباراة مانشستر يونايتد وشيفيلد الآن قناة beIN SPORTS 1 الدوري الإنجليزي الممتاز 2023-24

تقام مباراة مانشستر يونايتد وشيفيلد مباشر الآن قناة beIN SPORTS 1 في إطار مواجهات الدوري الإنجليزي الممتاز 2023-24 حيث يحل فريق مانشستر يونايتد ضيفًا على شيفيلد يونايتد ومن المتوقع أن تكون مباراة اليوم سهلة نسبيًا لفريق مانشستر يونايتد نظرًا للأداء السلبي الذي قدمه شيفيلد يونايتد في الأسابيع الأخيرة. فقد خسر شيفيلد في المباريات الأربع الأخيرة وتعرض لإحدى أكبر الهزائم في تاريخه في الدوري الإنجليزي بثمانية أهداف أمام نيوكاسل في الجولة السادسة.

موعد مباراة مانشستر يونايتد وشيفيلد

من المقرر أن تقام مباراة مانشستر يونايتد ضد شيفيلد مساء اليوم السبت الذي يوافق تاريخ 21 من شهر أكتوبر 2023 وذلك في تمام 10:00 pm بتوقيت السعودية والكويت في حين يبدأ اللقاء في تمام الساعة 11:00 pm بتوقيت الإمارات وذلك على ملعب “برامول لين”، في إطار لقاءات الجولة رقم 9 في البريميرليج 2023-24.

القنوات الناقلة لمباراة مانشستر يونايتد وشيفيلد

تذاع المباراة بشكل مباشر على قناة beIN SPORTS 1 بتعليق علي محمد علي. من المتوقع أن تكون مباراة مانشستر يونايتد وشيفيلد يونايتد مباراة قوية تسعى فيها كلا الفرق لتحقيق نتيجة إيجابية. يتوقع أن يسيطر مانشستر يونايتد على مجريات المباراة ويفوز بنتيجة مريحة نظرًا للفارق الكبير في جودة اللاعبين والأداء بين الفريقين.

تشكيل مانشستر يونايتد الرسمي

المرمى: أونانا.

الدفاع: رافايل فاران، ريجيليون، ديوجو دالوت، هاري ماجواير.

الوسط: ماكتومناي، سوفيان أمرابط، برونو فيرنانديز.

الهجوم: راسموس هويلوند، ماسون مونت، ماركوس راشفورد

مشاهدة مانشستر يونايتد وشيفيلد بث مباشر

يمكنك مشاهدة مباراة مان يونايتد وشيفيلد مباشر عبر beIN 4k وخدمة بين كونكت، بالإضافة إلى تطبيق تود الرسمي وهناك خيارات أخرى لمشاهدة البث المباشر منها :

يلا لايف.

كورة لايف.

يلا شوت.

سوريا لايف.

الاسطورة لبث المباريات.

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