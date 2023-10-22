شاهد مباراة الترجي ومازيمبي الآن دوري السوبر الأفريقي 2023-24 “نتيجة المباراة”

انتهت مباراة الترجي التونسي ومازيمبي الكونغولي في ذهاب ربع نهائي دوري السوبر الأفريقي 2023. ستقام المباراة يوم الأحد 22 أكتوبر 2023. ستنطلق المباراة في تمام الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت تونس، السادسة مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

نتيجة مباراة الترجي ومازيمبي

انتهت مباراة الترجي ومازيمبي بفوز مازيمبي بهدف واحد دون رد سجله اللاعب تشيك عمر عبدالله فوفانا في الدقيقة 11.

أهداف مباراة مباراة الترجي ومازيمبي

مازيمبي يسجل الهدف الأول عن طريق رأسية قوية للاعب فوفانا#مازيمبي_الترجي الدوري الأفريقي لكرة القدم#أبوظبي_الرياضية 1 pic.twitter.com/qhJVQBsfAK — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) October 22, 2023

القنوات الناقلة لمباراة الترجي ومازيمبي

وبالنسبة للقنوات الناقلة لهذه المباراة، يمكن متابعتها مجانًا على قناة أبوظبي الرياضية المفتوحة 1. ستتم أيضًا بث المباراة على قناة الرياضية المغربية المفتوحة، وسيتم بثها على قنوات “أون تايم سبورتس” المصرية.

مشاهدة مباراة الترجي ومازيمبي بث مباشر

لمتابعة البث المباشر لمباراة الترجي ومازيمبي في دوري السوبر الأفريقي 2023، يمكنك زيارة الموقع الرسمي لشبكة قنوات أبوظبي الرياضية. كما يمكن مشاهدة المباراة عبر منصة FIFA+ التابعة للاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”.

تتواجه الفرق في هذه المباراة في إطار مشوار الترجي في بطولة دوري السوبر الأفريقي 2023، حيث يسعى الفريقان للتأهل إلى نصف النهائي. يعاني الترجي من أداء غير مستقر في الفترة الأخيرة، وقد أدى ذلك إلى رحيل المدرب معين الشعباني ولم يتم تعيين بديل دائم له حتى الآن.

بث مباشر.. مباراة #مازيمبي_الترجي الدوري الإفريقي لكرة القدم https://t.co/tePFQJIWjz — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) October 22, 2023

كان من المقرر أن تُقام المباراة في ملعب مازيمبي في الكونغو، لكن تم تغيير المكان إلى ملعب مكابا الوطني في تنزانيا، مما أثار استياء النادي الكونغولي.

بهذا، تعرفنا على موعد مباراة الترجي ومازيمبي في ذهاب ربع نهائي دوري السوبر الأفريقي 2023، والقنوات الناقلة لها، بالإضافة إلى كيفية متابعة البث المباشر للمباراة.