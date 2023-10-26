نتيجة مباراة الاتحاد والحزم دوري روشن السعودي 2023-24 (2-2)

انتهت مباراة الاتحاد والحزم في الجولة الـ 11 من دوري روشن السعودي بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق، سجل الهدف الأول للاتحاد اللاعب كريم بنزيما، والهدف الثاني أحرزه اللاعب حسن كادش محبوب، من الجانب الأخر سجل اللاعب محمد فؤاد الثاني الهدف الأول للحزم، والهدف الثاني أحرزه اللاعب فايز سليماني.

مباراة الاتحاد والحزم

انطلق الآن الشوط الأول في مباراة الاتحاد والحزم بث مباشر على قناة SSC 1 وذلك ضمن مواجهات الجولة الحادية عشر من دوري روشن السعودي 2023-2024، حيث سيتم استضافة مباراة بين نادي الاتحاد ونادي الحزم على ملعب الأمير عبد الله الفيصل في جدة، ضمن الجولة الحادية عشرة من الدوري السعودي لعام 2024. يواجه فريق الاتحاد تحديات في تحقيق الاستقرار في الأداء خلال الفترة الأخيرة، حيث حصد نتيجتي تعادل في آخر ثلاث مباريات في دوري روشن، وذلك أمام كل من الفيحاء والتعاون، بالإضافة إلى خسارته في ديربي جدة أمام الأهلي السعودي العائد للمنافسة في دوري المحترفين.

موعد مباراة الاتحاد والحزم

من المقرر أن تقام مباراة الاتحاد والحزم مباشر مساء اليوم الخميس الموافق 26 أكتوبر 2023 على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية – الجوهرة. ستقام المباراة في تمام الساعة 9:00 مساءً بتوقيت السعودية، وتأتي ضمن الجولة الحادية عشرة من الدوري السعودي للمحترفين.

القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد والحزم

ستتم بث مباراة الاتحاد والحزم على القنوات التالية: SSC Sports HD1، حيث ستقوم فهد العتيبي ومحمد حسين بالتعليق الصوتي على المباراة. بالإضافة إلى ذلك، ستتوفر البث على قناة SSC SD1، وسيقوم فهد عريشي بالتعليق الصوتي على المباراة.

تشكيل الاتحاد الرسمي

المرمى: يوسف المطيع.

الدفاع: جمال حركاس – أيوب عملود – أيمن أبو الفتح – يحيى عطية الله.

الوسط: سفيان أحناش – زكريا الدراوي – يحيى جبران .

الهجوم: هشام بوصفيان – هيتم الحتيمي – الشرقي البحري

مشاهدة مباراة الاتحاد والحزم بث مباشر

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