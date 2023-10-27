مباراة جيرونا وسيلتا فيجو الآن قناة beIN SPORTS 3 مباشر الدوري الأسباني (لا ليغا)

تقام بعد قليل مباراة جيرونا وسيلتا فيجو بث مباشر الليلة على قناة beIN SPORTS 3 خلال الجولة الـ11 من الدوري الأسباني حيث يسعى جيرونا لصدراة جدول ترتيب الفرق في اللاليغا من خلال اقتناص الثلاث نقاط أمام سيلتا فيغو، تابع معنا موعد المباراة والقنوات الناقلة.

موعد مباراة جيرونا وسيلتا فيجو

ستقام مباراة جيرونا وسيلتا فيجو في الجولة الـ11 من الدوري الأسباني “لا ليغا”، مساء اليوم الجمعة 27 أكتوبر 2023 وسيكون موعد المباراة على النحو التالي:

الساعة 10:00 مساءً بتوقيت السعودية.

الساعة 11:00 مساءً بتوقيت الإمارات.

الساعة 9:00 مساءً بتوقيت مصر.

القنوات الناقلة لمباراة جيرونا وسيلتا فيجو

سيتم بث مباراة جيرونا وسيلتا فيجو مباشرة على قناة beIN SPORTS 3. ستوفر هذه القناة تغطية شاملة للمباراة، بما في ذلك التعليق الرياضي الحصري للمعلق نوفل باشي.

ترتيب غيرونا وسيلتا فيغو في الدوري الأسباني

في الدوري الأسباني “لا ليغا”، يحتل غيرونا المركز الثاني في جدول ترتيب الفرق برصيد يبلغ 25 نقطة.

على الجانب الآخر، يواجه سيلتا فيغو تحديات كبيرة في المسابقة حيث يحتل المركز الـ 18 برصيد 6 نقاط.

ستكون مباراة جيرونا وسيلتا فيغو فرصة هامة لكلا الفريقين لتحقيق نتائج إيجابية وتأمين المزيد من النقاط في رحلتهما في الدوري الأسباني.

مشاهدة مباراة جيرونا وسيلتا فيجو بث مباشر

شاهد الآن بث مباشر مباراة جيرونا وسيلتا فيجو عبر بين كونكت (beIN 4K) وتطبيق تود (TOD TV) الناقلين الحصريين الوحيدين لجميع مباريات الدوري الأسباني لا ليغا يمكنك أيضًا مشاهدتها من خلال البث المباشر على يوتيوب.