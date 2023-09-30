مباراة باريس سان جيرمان وكيلرمونت الآن الدوري الأسباني 2023

انطلقت منذ دقائق مباراة باريس سان جيرمان وكيلرمونت مباشر الآن في الدوري الأسباني 2023، حيث تشهد الجولة الحالية من الدوري الإسباني 2023-2024 مباراة مثيرة بين فريق باريس سان جيرمان وفريق كيلرمونت. وفي هذا المقال، سنتحدث عن موعد المباراة والملعب المقامة عليه والقنوات الناقلة للمباراة وكيفية مشاهدتها بث مباشر، بالإضافة إلى التشكيل المتوقع للفريقين.

موعد مباراة باريس سان جيرمان وكيلرمونت

تقام مباراة باريس سان جيرمان وكيلرمونت يوم السبت 30 سبتمبر 2023، وتبدأ في تمام الساعة 9:00 مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والساعة 8:00 مساءً بتوقيت المغرب وتونس والجزائر. وستقام المباراة على ملعب كيلرمونت.

القنوات الناقلة لمباراة باريس سان جيرمان وكيلرمونت

ستتم بث مباراة باريس سان جيرمان وكيلرمونت على قناة beIN SPORTS 4 بصوت المعلق جواد بدة. ويمكنك معرفة تردد القناة الخاص ببلدك من خلال موقع beIN SPORTS.

كيف أشاهد مباراة باريس سان جيرمان وكيلرمونت بث مباشر؟

ستتم بث مباراة باريس سان جيرمان وكيلرمونت بشكل حصري على بين كونكت وتطبيق تود. ويمكنك الاشتراك في شاهد VIP لمشاهدة المباراة بجودة عالية وبدون إعلانات.

تشكيل باريس سان جيرمان الرسمي

المرمى: دوناروما

الدفاع: ماركينيوس، حكيمي، دانيلو، سكرينيار.

الوسط: فابيان رويز، فيتنها، باركولا.

الهجوم: كولو مواني، ديمبيلي، مبابي

تتوقع مباراة باريس سان جيرمان وكيلرمونت أن تكون مثيرة وممتعة للمشاهدة، ويمكنك متابعتها على قناة beIN SPORTS 4 أو عبر بين كونكت وتطبيق تود. وسنوافيكم بالتشكيل المتوقع للفريقين فور الإعلان عنه.