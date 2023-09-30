مباراة الأهلي والإتفاق الآن دوري روشن السعودي 2023 “تغطية مباشرة تويتر”

تنطلق بعد قليل مباراة الأهلي والإتفاق مباشر الآن دوري روشن السعودي 2023 حيث تشهد الجولة الثامنة من دوري روشن السعودي 2023-2024 مباراة قوية بين النادي الأهلي والنادي الإتفاق، والتي ستقام اليوم السبت 30 سبتمبر 2023.

موعد مباراة الأهلي والإتفاق

تقام المباراة في تمام الساعة 9 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، على ملعب الأمير عبدالله الفيصل في جدة.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والإتفاق

ستتم إذاعة المباراة على قناة SSC Sports HD1 بصوت المعلق رؤوف خليف و حماد العنزي، وقناة SSC SD1 بصوت المعلق عائد العصيمي. تردد القناتين هو 11938 عمودي V.

كيفية مشاهدة مباراة الأهلي والإتفاق بث مباشر

ستتم إذاعة المباراة بشكل حصري على البث المباشر عبر شاهد VIP.

تشكيل الأهلي السعودي الرسمي

من المتوقع أن يبدأ النادي الأهلي بالتشكيل التالي:

المرمى: إدوارد ميندي

الدفاع: علي مجرشي– عبدالباسط هندي – سعد بالعبيد ــ روجير إيبانيز

الوسط: جابرييل فيجا ــ محمد المجحد ــ فرانك كيسيه

الهجوم: روبرتو فيرمينو ــ رياض محرز ــ ألان سانت ماكسيمين

تشكيل الاتفاق الرسمي

ومن المتوقع أن يبدأ النادي الإتفاق بالتشكيل التالي:

روبين كوايسون

باولو فيكتور

مارسيل تيسيران

راضي العتيبي

جوردان هندرسون

جاك هيندري

عبدالله الخطيب

جورجينو فينالدوم

علي هزازي

ديماراي غراي

موسى ديمبلي

تتوقع هذه المباراة أن تكون مثيرة وقوية بين الفريقين، وسيكون النادي الأهلي حريصًا على الفوز في هذه المباراة للحفاظ على مكانته في الصدارة، بينما يسعى النادي الإتفاق لتحقيق الفوز والتقدم في الترتيب.