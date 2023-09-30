مباراة الترجي واتحاد دوانس الآن دوري أبطال أفريقيا 2023 “تغطية مباشرة تويتر”

انطلقت مباراة الترجي واتحاد دوانس مباشر الآن في إطار مواجهات الدور التمهيدي الثاني في دوري أبطال أفريقيا 2023، وتشهد بطولة دوري أبطال أفريقيا 2023-2024 مباراة مهمة بين الترجي التونسي واتحاد دوانس البوركينابي. وتعد هذه المباراة فرصة للفريقين للتأهل إلى الدور المقبل من البطولة.

موعد مباراة الترجي واتحاد دوانس

ستقام المباراة يوم السبت 30 سبتمبر 2023 على الملعب الأولمبي حمادي العقربي في تونس. وسيكون موعد المباراة الساعة الخامسة مساءً بتوقيت تونس.

القنوات الناقلة لمباراة الترجي واتحاد دوانس

ستتم بث مباراة الترجي واتحاد دوانس على قناة الوطنية 1 التونسية. ويمكن مشاهدة القناة على الترددات التالية:

النايل سات: 10727 أفقي.

العرب سات: 11678 أفقي.

كيف أشاهد مباراة الترجي واتحاد دوانس بث مباشر؟

ستتم بث مباراة الترجي واتحاد دوانس بشكل حصري على بين كونكت، ويمكن الاشتراك في الخدمة لمشاهدة المباراة بث مباشر.

تشكيل الترجي الرسمي

يبدأ الترجي بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: معز بن شريفية.

الدفاع: سامح الدربالي، محمد علي اليعقوبي، خليل شمام، عبد القادر بدران.

الوسط: فوسيني كوليبالي، محمد علي بن رمضان، غيلان الشعلالي، يوسف البلايلي.

الهجوم: حمدو الهوني، طه ياسين الخنيسي.

تشكيل اتحاد دوانس الرسمي

يبدأ اتحاد دوانس بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: بابا سيسي.

الدفاع: محمد كوني، بيار ميلي، إبراهيما كوناتي، سيدو ديارا.

الوسط: إسماعيل بانغورا، محمد كوفي، سيدو باري، محمد سانو.

الهجوم: بابا أولي، إسماعيل دياكيتي.

تتوقع هذه المباراة أن تكون مثيرة ومثيرة للاهتمام، حيث يسعى كل فريق لتحقيق الفوز والتأهل إلى الدور المقبل من البطولة. ويمكن للجماهير مشاهدة المباراة على القنوات المذكورة أو عبر بث مباشر على بين كونكت.