مباراة ليفربول وتوتنهام الآن الدوري الإنجليزي الممتاز 2023 “تغطية مباشرة تويتر”

انطلقت مباراة ليفربول وتوتنهام مباشر الآن في الدوري الإنجليزي الممتاز 2023 حيث تشهد الجولة السابعة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز 2023-2024 مباراة قوية بين فريقي ليفربول وتوتنهام هوتسبير. وتعتبر هذه المباراة من أهم المباريات في الدوري الإنجليزي، حيث يتنافس الفريقان على الصدارة.

موعد مباراة ليفربول وتوتنهام

تقام المباراة في السابعة والنصف مساء اليوم السبت 30 سبتمبر 2023، على ملعب توتنهام هوتسبير في لندن.

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وتوتنهام

ستتم بث مباراة ليفربول وتوتنهام هوتسبير على قناة beIN SPORTS 1 بصوت المعلق حفيظ دراجي، وترددها 12207 على النايل سات.

كيفية مشاهدة مباراة ليفربول وتوتنهام بث مباشر

ستتم بث مباراة ليفربول وتوتنهام هوتسبير بشكل حصري على البث المباشر تطبيق تود وبين كونكت، ويمكن تحميل التطبيق على الهواتف الذكية.

تشكيل ليفربول الرسمي

يبدأ فريق ليفربول بالتشكيل الرسمي التالي:

المرمى: أليسون بيكر.

الدفاع: فان دايك، جو جوميز، روبرتسون، جويل ماتيب.

الوسط: ماك أليستر، سوبوسلاي، كورتيس جونز.

الهجوم: داروين نونيز، محمد صلاح، لويس دياز.

تشكيل توتنهام الرسمي

ومن المتوقع أن يبدأ فريق توتنهام هوتسبير بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: هوجو لوريس

خط الدفاع: ريجيلون، دافينسون، روميرو، تريبير

خط الوسط: هويبيرج، ندومبيلي، لوسيلسو

خط الهجوم: سون، كين، بيل

تعد مباراة ليفربول وتوتنهام هوتسبير من أهم المباريات في الدوري الإنجليزي الممتاز 2023-2024، حيث يتنافس الفريقان على الصدارة. ويمكن مشاهدة المباراة بث مباشر على تطبيق تود وبين كونكت، وستتم بث المباراة على قناة beIN SPORTS 1 بصوت المعلق حفيظ دراجي.