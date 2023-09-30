مباراة بايرن ميونخ ولايبزيج الدوري الألماني 2023 “تغطية ”
مباراة بايرن ميونخ ولايبزيج
بدأت منذ دقائق مباراة بايرن ميونخ ولايبزيج في الدوري الألماني 2023 حيث تشهد اليوم السبت 30 سبتمبر 2023 مباراة نارية بين فريقي بايرن ميونخ ولايبزيج في الدوري الألماني لكرة القدم. ويترقب عشاق الساحرة المستديرة هذه المباراة بفارغ الصبر، حيث يتنافس الفريقان على الصدارة في الدوري.
موعد مباراة بايرن ميونخ ولايبزيج
تقام المباراة بين بايرن ميونخ ولايبزيج في ملعب ريد بول أرينا، وتبدأ في الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة والسعودية، والتاسعة والنصف مساءً بتوقيت الإمارات وقطر.
القنوات الناقلة لمباراة بايرن ميونخ ولايبزيج
ستتم إذاعة مباراة بايرن ميونخ ولايبزيج على قناة beIN SPORTS 5 بصوت المعلق خالد الحدي، وترددها 12015 على النايل سات.
كيف أشاهد مباراة بايرن ميونخ ولايبزيج بث مباشر؟
ستتم إذاعة مباراة بايرن ميونخ ولايبزيج بشكل حصري على البث المباشر تطبيق تود وبين كونكت، ويمكن تحميل التطبيق على الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية.
تشكيل بايرن ميونخ الرسمي
يبدأ فريق بايرن ميونخ بالتشكيل الرسمي التالي:
- المرمى: أولرايش
- الدفاع: كيم مين جاي، لايمر، ، ألفونسو ديفيز، أوباميكانو
- الوسط: جوريتسكا، كيميش
- الهجوم: كومان، سانيه، هاري كين، موسيالا.
تتوقع هذه المباراة أن تكون مثيرة ومليئة بالإثارة، حيث يتنافس الفريقان على الصدارة في الدوري الألماني. ويمكن لعشاق كرة القدم متابعة المباراة عبر قناة beIN SPORTS 5 أو عبر تطبيق تود وبين كونكت.
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