مباراة ميلان ولاتسيو الآن الدوري الإيطالي 2023 “تغطية مباشرة تويتر”

انطلقت مباراة ميلان ولاتسيو مباشر الآن في الدوري الإيطالي 2023 حيث تشهد الجولة السابعة من الدوري الإيطالي 2023-2024 مباراة قوية بين فريقي ميلان ولاتسيو. وتعد هذه المباراة فرصة لكل من الفريقين لتحقيق الفوز والحصول على النقاط الثلاث.

موعد مباراة ميلان ولاتسيو

الموعد: اليوم السبت 30 سبتمبر 2023.

الملعب: ملعب “سان سيرو” في مدينة ميلانو.

التوقيت: توقيت القاهرة: الساعة 7:00 مساءً. توقيت مكة المكرمة: الساعة 7:00 مساءً. توقيت جرينتش: الساعة 4:00 مساءً.



القنوات الناقلة لمباراة ميلان ولاتسيو

ستتم بث مباراة ميلان ولاتسيو على القنوات الناقلة التالية:

قناة أبوظبي بريميوم 1 بصوت المعلق عامر عبدالله.

قناة ad sports.

تطبيق تود وبين كونكت.

تردد قناة أبوظبي بريميوم 1:

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 12226.

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

كيف أشاهد مباراة ميلان ولاتسيو بث مباشر؟

ستتم بث مباراة ميلان ولاتسيو بشكل حصري على البث المباشر لقناة ad sports وتطبيق تود وبين كونكت.

تشكيل ميلان الرسمي

جاء تشكيل ميلان الرسمي كما يلي:

ماينان

كالابريا

كاير

توموري

ثيو هيرنانديز

لوفتوس تشيك

ياسين عدلي

ريجنديرز

بوليسيتش

جيرو

لياو

تشكيل لاتسيو الرسمي

جاء تشكيل لاتسيو كالآتي:

بروفيديل

ماوريسيتش

كاسيلي

رومانيولي

هساي

جندوزي

روفيلا

لويس ألبيرتو

أندرسون

كاستيلانوس

زاكايني

تعد مباراة ميلان ولاتسيو فرصة لكل من الفريقين لتحقيق الفوز والحصول على النقاط الثلاث، وسيكون من المثير متابعة هذه المباراة القوية.