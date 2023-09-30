مباراة الزمالك وأرتا سولار الآن كأس الكونفدرالية 2023

دقائق قليلة وتنطلق مباراة الزمالك وأرتا سولار مباشر الآن في كأس الكونفدرالية 2023 خلال الدور التمهيدي الثاني، حيث تستعد جماهير الكرة المصرية والعربية لمتابعة مباراة الزمالك وأرتا سولار في الدور المؤهل لدوري أبطال أفريقيا 2023-2024. وتعد هذه المباراة من أهم المباريات التي ينتظرها عشاق الكرة العربية، حيث يسعى الفريقان لتحقيق الفوز والتأهل للدور المقبل من البطولة.

موعد الزمالك وأرتا سولار

تقام مباراة الزمالك وأرتا سولار يوم السبت 30 سبتمبر 2023، على استاد القاهرة الدولي في مصر. وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وأرتا سولار

ستتم إذاعة مباراة الزمالك وأرتا سولار على قناة أون تايم سبورت 1، وترددها على النايل سات 10815 أفقي، وعلى العرب سات 10922 أفقي.

كيف أشاهد مباراة الزمالك وأرتا سولار؟

ستتم إذاعة مباراة الزمالك وأرتا سولار بشكل حصري على بين كونكت، ويمكن للمشاهدين الاشتراك في الخدمة لمشاهدة المباراة بث مباشر.

تشكيل الزمالك الرسمي

تم الإعلان عن التشكيل الرسمي لفريق الزمالك وأرتا سولار قبل قليل وجاء تشكيل الزمالك الرسمي كما يلي:

المرمى: محمد عواد.

الدفاع: حمزة المثلوثي، أحمد فتوح، عمر جابر ، مصطفى الزناري.

الوسط: زيزو، نبيل عماد دونجا، شيكابالا.

الهجوم: ناصر منسي، سيف الجزيري، مصطفى شلبي.

تترقب جماهير الكرة المصرية والعربية مباراة الزمالك وأرتا سولار في الدور المؤهل لدوري أبطال أفريقيا 2023-2024، ويأمل الفريقان في تحقيق الفوز والتأهل للدور المقبل من البطولة. ويمكن للمشاهدين متابعة المباراة على قناة أون تايم سبورت 1، أو عبر الاشتراك في خدمة بين كونكت لمشاهدة المباراة بث مباشر.