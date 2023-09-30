مباراة ريال مدريد وجيرونا الآن الدوري الأسباني 2023 “تغطية مباشرة تويتر”

انطلقت مباراة ريال مدريد وجيرونا مباشر الآن في الدوري الأسباني 2023 حيث تشهد الجولة الثامنة من الدوري الإسباني 2023-2024 مباراة قوية تجمع بين فريق ريال مدريد وفريق جيرونا. وتعتبر هذه المباراة فرصة للفريقين لتحقيق الفوز والحصول على النقاط الثلاث.

موعد مباراة ريال مدريد وجيرونا

تقام المباراة يوم السبت 30 سبتمبر 2023، في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت السعودية ومصر والثامنة والنصف مساءً بتوقيت الإمارات وقطر والكويت. وستقام المباراة على ملعب “مونتيليفي” في جيرونا.

القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وجيرونا

ستتم بث مباراة ريال مدريد وجيرونا على قناة beIN SPORTS 3 بصوت المعلق خليل البلوشي. ويمكن مشاهدة القناة على الترددات الفضائية التالية:

نايل سات: 11013 أفقي / 27500 / 2/3

عرب سات: 12245 أفقي / 27500 / 3/4

هوت بيرد: 12245 أفقي / 27500 / 3/4

كيفية مشاهدة مباراة ريال مدريد وجيرونا بث مباشر

ستتم بث مباراة ريال مدريد وجيرونا بشكل حصري على تطبيق تود وبين كونكت، ويمكن تحميل التطبيق على الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية. ويتطلب ذلك الاشتراك في الخدمة.

تشكيل ريال مدريد الرسمي

المرمى: كيبا أريزابالاجا.

الدفاع: روديجر – كامافينجا – كارفاخال – ناتشو.

الوسط: فيدي فالفيردي – توني كروس – جود بيلينجهام – أوريلين تشواميني.

الهجوم: فينيسيوس جونيور – خوسيلو.

تتوقع هذه المباراة أن تكون مثيرة ومليئة بالإثارة، ويتطلع الفريقان لتحقيق الفوز والحصول على النقاط الثلاث. وسيكون بإمكان الجماهير مشاهدة المباراة على قناة beIN SPORTS 3 بصوت المعلق خليل البلوشي، أو على تطبيق تود وبين كونكت بشكل حصري.