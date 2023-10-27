مباراة نيس وكليرمون الآن قناة beIN SPORTS 4 مباشر الدوري الفرنسي (ليغ 1)

ستنطلق بعد لحظات مباراة نيس وكليرمون بث مباشر على قناة beIN SPORTS 4 في إطار الدوري الفرنسي لموسم 2023-2024. تأتي هذه المباراة ضمن جولة العاشرة من الدوري الفرنسي، والتي ستنطلق يوم الجمعة. ستجرى المباراة على ملعب جبريل مونتبيد.

تحظى المباراة بأهمية كبيرة حيث يلتقي فريق كليرمون مع فريق نيس. ويتصدر فريق موناكو جدول ترتيب الدوري الفرنسي حاليًا برصيد 20 نقطة، فيما يحتل فريق نيس المركز الثاني برصيد 19 نقطة. وفي المركز الثالث يأتي باريس سان جيرمان برصيد 18 نقطة.

موعد مباراة نيس وكليرمون

ستقام مباراة نيس وكليرمون في الدوري الفرنسي “ليغ 1” ضمن الجولة العاشرة اليوم الجمعة الذي يوافق تاريخ 27 أكتوبر 2023 وسوف يبدأ الشوط الأول في المباراة الساعة 10:00 مساءً بتوقيت السعودية، الساعة 11:00 مساءً بتوقيت الإمارات، الساعة 9:00 مساءً بتوقيت مصر.

ستقام المباراة على ملعب ستاد جابرييل مونتبيد في فرنسا. يترقب عشاق كرة القدم هذه المواجهة المثيرة بين نيس وكليرمون في إطار المنافسة الشرسة في الدوري الفرنسي.

القنوات الناقلة لمباراة نيس وكليرمون

سيتم بث مباراة نيس وكليرمون على قناة beIN SPORTS 4. ستقوم هذه القناة بنقل المباراة مباشرة لمشاهديها. سيقوم المعلق محمد بركات بتعليق المباراة، حيث سيقدم تحليلًا ممتعًا ومهنيًا للأحداث على أرض الملعب.

تشكيل نيس الرسمي

فيما يلي تشكيلة نيس الرسمية للمباراة:

المرمى: مارسين بولكا.

الدفاع: جان كلير توديبو، ملفين بارد، جوردان لوتومبا، دانتي.

الوسط: يوسف ندايشيمي، مورغان ساسون، هشام بوداوي.

الهجوم: تيريم موفي، جيرمي بوجا، غايتان لابورد.

مشاهدة مباراة نيس وكليرمون بث مباشر

شاهد الآن بث مباشر مباراة نيس وكليرمون عبر بين كونكت (beIN 4K) وتطبيق تود (TOD TV) الناقلين الحصريين الوحيدين لجميع مباريات الدوري الفرنسي ليغ 1 يمكنك أيضًا مشاهدتها من خلال البث المباشر على يوتيوب.