مباراة الخليج وضمك الآن دوري روشن السعودي 2023 “تغطية مباشرة تويتر”

انطلقت مباراة الخليج وضمك مباشر الآن في دوري روشن السعودي 2023 حيث تقام اليوم السبت 30 سبتمبر 2023 مباراة قوية بين فريقي الخليج وضمك في الجولة الثامنة من دوري روشن السعودي 2023-2024.

موعد مباراة الخليج وضمك

الموعد: السبت 30 سبتمبر 2023.

الملعب: الملعب الأمير محمد بن فهد.

التوقيت: الساعة 9:00 مساءً بتوقيت السعودية ومصر.

القنوات الناقلة لمباراة الخليج وضمك

سيتم بث المباراة على قناة SSC Extra HD1 بصوت المعلق جعفر الصليح، وقناة SSC SD1 بصوت المعلق عبدالله المغربي.

تردد قناة SSC Extra HD1: 11938 H.

تردد قناة SSC SD1: 11919 H.

كيف أشاهد مباراة الخليج وضمك؟

سيتم بث المباراة حصريًا على البث المباشر عبر شاهد VIP.

تشكيل الخليج الرسمي

المرمى : إبراهيم سيهيتش .

الدفاع : بيدرو ريبوتشو – محمد خبراني – خالد ناري- ليساندرو لوبيرز.

الوسط :عارف آل حيدر – إيفو رودريجز – منصور حمزي – وو يونج جانج- فابيو مارتينيز.

الهجوم : محمد شريف.

تشكيل ضمك الرسمي

المرمى : مصطفى زغبة

الدفاع : سنوسي محمد الهوساوي، فاروق شافعي، ضاري العنزي، عبد القادر بدران.

الوسط : أنتوليتش، طارق حامد،ستانشيو.

الهجوم: أحمد الزين، كيفن نكودو، إسان سيساي.

تتوقع المباراة أن تكون مثيرة ومثيرة للاهتمام، حيث يتنافس الفريقان على الفوز والحصول على النقاط الثلاث. سيتم بث المباراة على قنوات SSC وشاهد VIP، ويمكن للجماهير مشاهدتها بسهولة.